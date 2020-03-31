Российский биотехнолог Олег Розенберг рассказал, что вызываемая коронавирусом COVID-19 отличается от той, что провоцируют обычный или свиной грипп. Ученый отметил, что сам вирус быстро ..

Российский биотехнолог Олег Розенберг рассказал, что вызываемая коронавирусом COVID-19 отличается от той, что провоцируют обычный или свиной грипп. Ученый отметил, что сам вирус быстро проникает в дыхательные пути, сообщаетCOVID-19 поражает нижние дыхательные пути, вызывая пневмонию. Однако она развивается быстрее, чем обычно, и представляет большую опасность для людей старшего поколения с наличием хронических заболеваний. Розенберг пояснил, что они заставляют некоторые органы работать на пределе возможностей.31 Мар 2020 в 8:26 PDT