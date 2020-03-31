31.03.2020

2020-03-31 23:20:06

Уровень готовности Владимирской области к борьбе с эпидемией прокомментировал замдиректора департамента здравоохранения

Какие задачи поставлены на сегодняшний день перед здравоохранением региона в связи с угрозой распространения коронавируса?

Поставлена задача обеспечить определенное количество инфекционных коек как аппаратами ИВЛ, так и снабжение их кислородом. Вы, навереное, видели репортажи из зарубежных стран, что там не все на ИВЛ лежат, там некоторые люди лежат на кроватях и дышат кислородом. Вот такая задача нам поставлена. Расчет идет простой - от количества населения. На сегодняшний день у нас должны быть обесепчены аппаратами ИВЛ из того расчета, которое нам дало министерство здравоохранения, и соответственно, поручение Президента, 237 аппаратов ИВЛ должно быть задействовано в инфекционных отделениях для того, чтобы обеспечить вентиляцию легких. Что касается снабжения кислородом инфекционных коек, должно быть не менее 70% инфекционных коек, оборудованных подводкой для кислорода. Они бывают разных систем. ...В зависимости от того, что имеется в наличии в лечебном учреждении, мы либо его дооснащаем оборудованием, либо подключаем, что есть. Раньше особо не практиковался в инфекционных отделениях кислород, поэтому потребности особой не было, и у нас было мало оборудовано коек. Поэтому прилагается максимум усилий эту задачу выполнить. Вот по кислороду могу ответственно сказать, мы эту задачу выполним - 70 % инфекционных коек будут оборудованы кислородной подводкой. Что же касается аппаратов ИВЛ, у нас есть техническая возможность, но нет достаточного количества этих аппаратов. Департамент здравоохранения, администрация Владимирской области, лично Сипягин направляем письма в Минпромторг, в Минздрав. То есть, проблема общая для страны и ,не побоюсь этого слова, и мира. Если смотрите зарубежные репортажи, там тоже нехватка этих аппаратов. Именно потому создается дефицит. То есть мы могли раньше взять и закупить в том же Китае, Европе, то сейчас им самим нужно. Несколько разряжает сейчас обстановку то решение - в Китае уже пошло на спад, фактически, ликвидировано, и мы сейчас из Китая можем привлекать мощности как в виде средств индивидуальной защиты, так и в виде оборудования... Поэтому я думаю, к ближайшему времени мы сможем выйти к этому показателю и дооснастить оборудованием так, как это положено сделать.

И тем не менее, если можно, в цифрах, сколько есть и сколько надо?

У меня последние данные,что есть 260 аппаратов. Но нужно сказать о том, что мы не можем все аппараты отдать для лечения коронавируса. Вы знаете, что у нас есть другие патологии, в том числе, экстренные, травматологические, и эти операции не могут проводиться без аппаратов ИВЛ, то все оборудование исключительно на коронавирус бросить не можем. Насколько я знаю, что на сегодняшний день поставлена задача закупить порядка 160 аппаратов ИВЛ. Надо отметить, что некоторые аппараты ИВЛ долго эксплуатировались и имеют большой процент износа. И мы делаем расчет на то, что некоторые аппараты в процессе интенсивной эксплуатации могут выйти из строя и нам нужно будет их заменить. То есть, порядка 160 аппаратов нам нужно закупить. Потребность меньше, но мы должны подстраховаться на случай выхода из строя.

Срок какой вы ставите по дооснащению?

Все зависит от поставщиков. Напомню, что правительство РФ разрешило сейчас упростить процедуру закупки, и сейчас если вы мне скажете, что у вас есть аппарат, то я сегодня его у вас куплю. Дело не в нас, дело в поставках. Подчеркиваю, поставка оборудование - она не совсем в компетенции департамента здравоохранения.... Есть чаты минпромторговские и минздравовские, вся потребность, которая нужна, она отправлена, и все видят, сколько чего нам нужно. Если что-то появляется, мы тут же закупаем. С поставщиками, с которыми мы работаем, они указывают разные сроки. От 45 до 50, а то, то до 90 дней поставки. Мы их тоже заказали. На всякий случай. Если появится, мы купим раньше. Мы уже 2-3 недели назад заказали это оборудование.

Вопрос об оперштабе

Мы, как лицо официальное, департамент здравоохранение, не можем пользоваться слухами, и не можем пользоваться всякими фейковыми новостями. Мы должны брать только проверенную, достоверную, т.е. подтвержденную информацию. Откуда мы можем ее получить? Естественное, мы можем получить ее в результате лабораторной диагностики, т.е. приходит тест, который указывает положительные или отрицательные реакции где стоит подпись специалиста, который провел это тестирование. Только при наличии такого документа мы можем официально заявить, что этот случай выявлен. Есть некие устные переговоры: мы можем позвонить в лабораторию, и прочее. Но: для официального объявления мы должны руководствоваться исключительно фактами, никаких не должно быть инсинуаций, ни каких не должно быть "а мы думали, или нам сказали". Мы должны - вот документ, мы взяли - фамилия, тест отрицательный, положительный и подпись человека, который провел. И не секрет, что эти анализы, вы знаете, они в нашей лаборатории были признаны условными положительными, или, скажем так, сомнительными, и были посланы в другую лабораторию, в данном случае, в Москву, насколько я знаю. У нас еще Новосибирск делает такие пробы. Здесь-то и наступил временной разрыв. То есть,

все лаборатории перегружены, и из Москвы не было официального ответа. При созвоне говорили, что да, вроде будет положительный, но это же не тот случай, когда надо заявить на экраны или в прессу - это рождает панику - двустороннее толкование. 5.47 . А если "не скорее всего", а если ошиблись, и т.д. 5.53. И вот именно этот временной промежуток явился тем камнем преткновения, от которого пошло вот это недопонимание. 6.04. Нам звонят, мы что отвечаем: у нас пока таких данных нет. Это правда. Т.е. у нас данных нет. Я считаю, что вот эта колаборация, это взаимодействие с Роспотребнадзором - оно у нас налажено в той самой степени - как только к ним приходят результаты, они нас с ними знакомят. 6.23. Возможно, что у них там что-то не получилось. Надо у них спросить, почему у них пришла запоздалая реакция из Москвы. А мы, еще раз подчеркиваю, пользуемся исключительно проверенными, документально заверенными данными. 6.37.

Об оснащении индивидуальных средств защиты и антивирусными препаратами в аптеках. Как обстоят дела ?

Когда вы сказали: Средства защиты и маски, то вы неправильно задали вопрос. Потому что пути проникновения вируса - это слизистая. И поэтому в средства индивидуальной защиты входят еще и очки. И еще спецодежда. Через верхнюю одежду вирус не проникнет. Мы опасаемся, что вирус попадет на одежду, вы до нее дотронетесь, и получите вирус, рукой потрете глаз или нос, и инфицируетесь. Такой способ инфицирования слабый, это не то, что вам чихнули в лицо. Но этот способ тем не менее присутствует, потому что на поверхности вирус какое-то время живет. На разных поверхностях разное. Поэтому когда мы говорим - средства индивидуальной защиты - применяем термин СИЗ. Надо понимать, что для медработника и для больного человека они разные. Медики должны быть максимально обезопашены. То есть, когда медик идет к потенциально опасному человеку, а таковым сейчас считается любой прибывший из-за границы, мы переводим его на карантин и таким образом мы берем исследования. Медик должен быть одет в костюм, бахилы, перчатки, очки, маску, шапочку. Это СИЗ для медработников. Если говорить об обычном населении, где речь сводится к маскам и респираторам, то сначала это был достаточно большой дефицит, но сейчас я знаю, что и аптечная сеть сумела приобрести лекарственные препараты, и медорганизации приобретают. У нас два вида поставок - сами медорганизации и централизованная закупка департамента здравоохранения. У нас есть соглашение с организацией .... которая поставляет респираторы второго типа. Респиратор может работать 8 часов, а не 2 часа, как маска. Ведутся переговоры на пошив одноразовой и многоразовой одежды. Пошить - проблем нет. Есть такая проблема, как регистрационное удостоверение. Многие фабрики - та же "Славянка" готовы отшивать эти костюмы, но не имеют регистрационного удостоверения. Ну не готовы они были к тому, что возникнет такая большая потребность в товарах медпредназаначения. И если в магазине вы на свой страх и риск можете купить все, что угодно, то мы, как медработники, не имеем права без рег.удостоверения приобрести товар. Мало того, что это дефицит, так еще надо и рег.удостоверение. Но сейчас эта работа проводится, производится закупка и пошив этих костюмов... Сейчас правительство упростило процедуру рег.удостоверения. Раньше полгода, сейчас в течение нескольких дней. Те производители, которые подсуетились и попали в струю, могут на этом деле даже подзаработать....Я хочу признать, что понятие дефицит существует, но при определенном желании и старании это можно обеспечить.

А тестов хватает?

Я сейчас еще один миф развенчаю. Многие блогеры пишут - вы плохо работаете, мало выявляете, дайте мне тесты, и я вам тут навыявляю. Того не понимая, что тест на коронавирус это не тест на беременность, где - 2 полоски, 1 полоска - секундное дело. Тест на коронавирус делается более 6 часов с помощью специального оборудования в лабораториях. Для того, чтобы сделать тест, нужно достаточно длинное время. По факту - не менее суток. Самих тест-систем достаточно, но они должны обслуживаться на специальном оборудовании, с помощью специальных реактивов. Такие анализы делает лаборатория по особо опасным инфекциям при Роспотребнадзоре. Но поскольку сейчас большая потребность, то медицинским организациям разрешили делать после дооснащения лаборатории этим спецоборудованием. Чем мы сейчас и занимаемся. В Юрьевце начали делать эти тесты. в ОКБ в пятницу предыдущую было закуплено оборудование и сейчас идет его монтаж , и на этой неделе начнем делать исследования и в ОКБ, и еще на подходе у нас две лаборатории - Муромский кожвендиспансер и Владимирский кожвендиспансер тоже будет делать эти исследования. Плюс нужны реактивы, которые используются при диагностике этого теста. С реактивами у нас тоже есть некий дефицит . Но мы уже за подписью губернатора отправили письма и в Минпромторг, и на Голикову, и на Мурашко - министра здравоохранения для того, чтобы нам помогли этими реактивами. Думаю, к тому моменту, когда мы дооборудуем эти лаборатории, реактивы прибудут. А тест-системы есть в достаточном количестве.

Может человек прийти и протестироваться?

Да,сам человек может.

Сколько выделено средств на закупку?

На сегодня цифра, которая уже запущена на закупку - 22 миллиона из областного бюджета и 12 миллионов из федерального. Но буквально вчера правительство РФ собирало потребность и выделило еще 160 миллионов для дооснащения инфекционных коек. Но мы пересчитали, нам нужно несколько больше, мы ее дозаявили, созвонились с Минздравом, то есть. сумма будет увеличена не менее чем в 2 раза. Это то, что касается дооснащения инфекционных коек. Из областного бюджета несколько десятков миллионов рублей - на запуск двух инфекционных госпиталей на базе ОКБ и ГБ №6. И там, и там на 150 коек. Дооборудование, постройка шлюзов ... Я полностью не владею цифрами, но на последнем штабе звучали цифры 18 миллионов, 16 миллионов - это еще без оборудования. То есть на стройку было выделено - на средства областного бюджета. К сожалению, я не финансист и не экономист, по цифрам боюсь запутаться. Но хочу сказать, что финансовые потоки открыты и финансирование идет в достаточно большом объеме, и даже предусмотрена компенсация медикам. Понятно, что когда человек работает в особо опасных условиях, он рискует жизнью и здоровьем. Но конкретно в цифрах озвучить не могу пока.

На сколько это ситуация встряхнула всю систему здравоохранения области? На сколько она оказалась к ней готова или не готова?

Встряхнула она не только здравоохранение области. А встряхнула здравоохранение всего мира. Что касается нашей области, неоднократно ставился вопрос, что область нуждается в строительстве инфекционной больницы. У нас нет отдельной инфекционной больницы ни для детей, ни для взрослых. И нынешняя ситуация даст очень хороший повод задуматься о строительстве этих учреждений. Мое мнение, что такие больницы должны присутствовать. Такие встряски и стрессы дадут толчок, и будут запущены два проекта по строительству инфекционных больниц.

А сами Вы в каком режиме сейчас живете и работаете?

Ну, если я ухожу домой в 9 часов вечера, то это хорошо. Вчера в 22.15. И суббота и воскресенье тоже рабочий день.