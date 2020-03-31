Воспользовавшись отсутствием внимания со стороны продавцов, мужчина похитил с витрины портативный жесткий диск.

В середине марта текущего года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский» поступило сообщение от представителя одного из сетевых магазинов электронно-вычислительной техники о том, что с открытой торговой витрины был похищен портативный жесткий диск стоимостью более трех тысяч рублей.Сотрудники полиции, определив период времени, в который была совершена кража, изучили записи камер видеонаблюдения и определили приметы подозреваемого. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого, 30-летнего безработного местного жителя, у которого изъяли похищенное.Фигурант свою вину признал и пояснил, что, воспользовавшись отсутствием внимания со стороны продавцов-консультантов, похитил портативный жесткий диск с открытой торговой витрины магазина, который впоследствии планировал продать, а деньги использовать на личные нужды.Отделом дознания МО МВД России «Муромский» в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ (кража).