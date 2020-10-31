Какой Хеллоуин без тыквы. От США до Японии отмечают на этой неделе всевозможные фестивали в честь осенней чудо ягоды.

Какой Хеллоуин без тыквы. От США до Японии отмечают на этой неделе всевозможные фестивали в честь осенней чудо- ягоды.Традиционно на праздниках фермеры демонстрируют свои достижения. Представляют самые большие тыквы. Нашим владимирским огородникам- любителям тоже есть, чем похвастаться. Вот у менеджера Натальи Фроловой всего год стажа садовых работ. Но она смогла вырастить на своей даче такую красавицу. Тыква отблагодарила свою хозяйку за заботу длиной окружности в 164 см, и весом в 20 кг. Теперь Наталья будет своих близких кормить любимой тыквенной кашей и супом-пюре. Есть, чем гордиться и Игорю Байкову из Сновиц Суздальского района.