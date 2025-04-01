Молодые жители Москвы и Московской области решили добраться до Ярославля, прицепившись к поезду. Однако что-то пошло не так – и парней приняли полицейские во Владимире. Об инциденте

Молодые жители Москвы и Московской области решили добраться до Ярославля, прицепившись к поезду. Однако что-то пошло не так – и парней приняли полицейские во Владимире. Об инциденте рассказали в пресс-службе владимирской транспортной полиции. В дежурную часть поступило сообщение от сотрудников железной дороги – они вызвали наряд к подъезжающему грузовому поезду. Полицейские обнаружили на месте двух