Саму отправку проконтролировали специалисты межрегионального Управления Россельхознадзора.

Владимирская область впервые отправила в Объединённые Арабские Эмираты две тонны натурального меда. Саму отправку проконтролировали специалисты межрегионального Управления Россельхознадзора.Нарушений требований Евразийского экономического союза и страны-импортера при этом они не выявили. Сам экспорт был осуществлён предприятием, которое включено в список российских предприятий, прошедших ветеринарно-санитарную проверку на соответствие требованиям страны-экспортера.