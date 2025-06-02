Расширение льгот для участников специальной военной операции – в центре внимания депутатов Законодательного Собрания области. В Белом доме состоялось заседание регионального парламента.

Расширение льгот для участников специальной военной операции – в центре внимания депутатов Законодательного Собрания области. В Белом доме состоялось заседание регионального парламента. Среди обсуждаемых законопроектов – расширение круга получателей земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества. Теперь бесплатно землю, например, смогут получить лица, проходящие или проходившие службу в Следственном