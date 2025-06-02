Компания ООО «МНК» получила лесные участки в Судогодском и Селивановском районах области в 2021 году на основании договоров аренды. Организация могла рубить деревья, но должна была потом

Компания ООО «МНК» получила лесные участки в Судогодском и Селивановском районах области в 2021 году на основании договоров аренды. Организация могла рубить деревья, но должна была потом восстановить лес. В итоге ООО «МНК» вырубило 1,2 гектара, но сажать новые деревья не стало. В связи с этим прокуратура обратилась в Муромский городской суд. Судья встал на