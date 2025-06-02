Жителя Меленок, по вине которого в многоквартирном доме произошел пожар, будут судить. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры области. Мужчина жил в одной из квартир двухэтажного

Жителя Меленок, по вине которого в многоквартирном доме произошел пожар, будут судить. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры области. Мужчина жил в одной из квартир двухэтажного деревянного дома №6 на Коммунистической улице. Жилище отапливалось печью. Шестого ноября прошлого года мужчина протопил ее и ушел в магазин. Пока хозяин был в отсутствии, начался пожар, который коснулся