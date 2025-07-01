В Александровском районе из-за ямы разбился 51-летний квадроциклист.

В ночь на 28 июня, около 3:00, в Александровском районе, недалеко от СНТ «Заря», перевернулся квадроцикл «Pathcross». Об этом сообщили в УМВД Владимирской области.За рулем находился 51-летний мужчина, который от полученных травм скончался на месте аварии. Вместе с ним ехал 46-летний пассажир. По предварительным данным, причиной ДТП стал наезд на выбоину, из-за чего водитель потерял управление. Квадроцикл двигался в направлении Карабаново. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.в ДТП с тремя иномарками в Камешковском районе погибли 2 человека.