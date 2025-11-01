По личному приглашению депутата Госдумы РФ Игоря Игошина народные избранники Меленковского муниципального округа посетили российский парламент.

По личному приглашению депутата Госдумы РФ Игоря Игошина народные избранники Меленковского муниципального округа посетили российский парламент.Как подчеркнул на своей странице в соцсети Игорь Игошин, подобные мероприятия очень важны. Здесь муниципальные депутаты ещё больше осознают, что являются непосредственными участниками большой политики и главной опорой людей в своих округах.В стенах Госдумы для гостей была организована экскурсия. В частности, меленковцы посмотрели малый зал пленарных заседаний, в котором проводят депутатские слушания, пресс-центр, познакомились с историей парламентаризма в нашей стране и посетили музей, где хранятся документы страны, личные вещи известных политиков. Кроме того, народные избранники встретили многих депутатов Госдумы восьмого созыва.В ходе круглого стола, организованного в зале фракции «Единой России», депутаты Меленковского округа рассказали Игорю Игошину о своих достижениях и стоящих перед ними задачах. К примеру, сегодня они инициируют дальнейшую поддержку реализации проекта «Комфортная городская среда», руководителем которого во Владимирской области является Игорь Игошин. Меленковцы рассказали о проблеме медицинских сотрудников детских домов, которые не входят в систему здравоохранения, а относятся к соцработникам, подняли вопрос водоснабжения жителей сельской местности.«Депутаты поделились информацией о том, что жители округа активно работают в тылу на нужды СВО. Они постоянно плетут маскировочные сети, собирают средства на закупку стройматериалов. Гуманитарный груз регулярно направляется землякам-участникам СВО. Лично, по обращению меленковцев, подключился к выполнению заявки бойцов на приобретение необходимых инструментов и стройматериалов для ребят. Скоро наша помощь отправится в часть», — рассказал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.