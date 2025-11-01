Остальные работы планируют продолжить сегодня, 1 ноября.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев , что часть восстановительных работ после беспилотной атаки 31 октября на микрорайон Энергетик уже завершена. Остальные работы планируют продолжить сегодня, 1 ноября.На месте работает оперативный штаб с участием спецслужб и региональных властей. По предварительным данным, атака не привела к жертвам или серьезным повреждениям. Энергосистема области функционирует стабильно, сбоев нет.Власти призывают жителей не трогать подозрительные предметы и соблюдать меры безопасности.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .