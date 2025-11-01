Мероприятие состоится одновременно в пяти городах региона.

3 ноября Владимиро-Суздальский музей-заповедник к ежегодной Всероссийской акции «Ночь искусств». Мероприятие состоится одновременно в пяти городах региона: Владимире, Суздале, Гусь-Хрустальном, Александрове и Муромцево.Главная идея — продемонстрировать богатство культурных традиций и разнообразие народной культуры. Акция посвящена празднику День народного единства и проводится под лозунгом «В единстве культур — сила народа».В этот вечер посетители смогут бесплатно осмотреть экспозицию, послушать лекции, отправиться на познавательные экскурсии, посетить кинотеатры и поучаствовать в творческих занятиях. Специально для юных гостей организованы мастер-классы и развлекательные игры.