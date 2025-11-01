Эти остатки, легко воспламеняющиеся весной, могут стать причиной лесных пожаров.

Владимирская природоохранная прокуратура выявила серьезные нарушения правил пожарной безопасности в лесах Гусевского лесничества. В ходе проверки установлено, что компании ООО «Вашутинское» и АО «Гусевской леспромхоз», занимающиеся заготовкой древесины, не обеспечили надлежащую укладку порубочных остатков. Об этом рассказали в прокуратуре региона.Эти остатки, легко воспламеняющиеся весной, могут стать причиной лесных пожаров. Руководителям компаний внесены представления, а в отношении их должностных лиц возбуждены административные дела.Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.