16 передвижных и 6 мобильных комплексов фотовидеофиксации переместили на новые участки дорог. В новых точках они простоят с сегодняшнего дня до 9 ноября, сообщает региональный Минтранс. Адреса:– а/д М-7 «Волга» 103 км;– а/д М-7 «Волга» 116 км;– а/д М-7 «Волга» 312 км;– а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 4 км;– а/д