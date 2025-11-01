На время проведения работ по устранению последствий атаки БПЛА, совершенной накануне, в мкрн. Энергетик будет временно перекрыто движение общественного транспорта. Об этом сообщили в

На время проведения работ по устранению последствий атаки БПЛА, совершенной накануне, в мкрн. Энергетик будет временно перекрыто движение общественного транспорта. Об этом сообщили в администрации города Владимира. С целью обеспечения безопасности общественный транспорт в мкрн. Энергетик временно меняет маршрут движения и не останавливается на остановке «Поворот на Энергетик». Общественный транспорт следует по объездной дороге до