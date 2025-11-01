Теперь во Владимирской области действует 12 Семейных многофункциональных центров: два во Владимире и по одному в Александрове, Вязниках, Гороховце, Гусь-Хрустальном, Камешково, Коврове,

Теперь во Владимирской области действует 12 Семейных многофункциональных центров: два во Владимире и по одному в Александрове, Вязниках, Гороховце, Гусь-Хрустальном, Камешково, Коврове, Муроме, Петушках, Меленках и Радужном. Семейный МФЦ – это современное пространство с новыми сервисами услуг, где работа ведётся в режиме «одного окна». Приём граждан осуществляют специалисты по социальной работе, юрисконсульт, психолог в социальной