Еще осенью 2024 года исследователи начали работу в известном по архивным данным месте погребения святого.

Сенсационное открытие произошло в ходе реставрационных работ в Рождественском соборе Суздальского кремля. Специалисты Института археологии РАН, Владимиро-Суздальского музея-заповедника и Владимирской епархии обнаружили и идентифицировали мощи святителя Илариона, митрополита Суздальского и Юрьевского в конце XVII - начале XVIII вв., которые считались утраченными после антирелигиозной кампании 1930-х годов. Подробнее — в материале vlad.aif.ru.Детективная история с продолжениемЕще осенью 2024 года исследователи начали работу в известном по архивным данным месте погребения святого. Под слоями строительного мусора они обнаружили деревянный ящик длиной около метра и шириной 40 сантиметров. При вскрытии находки перед учеными предстали аккуратно уложенные останки: череп в головном уборе, несколько крупных костей, фрагменты святительских одежд и деревянный крест, вероятно, изготовленный в 1945 году.Решающей находкой стала надпись на внутренней стороне крышки, сделанная простым карандашом: «Останки погребения Первого митрополита Суздальского Илариона. + 1707 /Вскрыт был в 1935 году особой комиссией/». Эта надпись стала отправной точкой для дальнейших исследований.В 2025 году археологи расчистили первоначальную каменную гробницу святителя, где также нашли фрагменты костей. Антропологическая экспертиза показала: останки из деревянного ящика и каменной гробницы принадлежат одному человеку — мужчине старше 60 лет. Все характеристики костей и обстоятельства их обнаружения однозначно указывали на принадлежность останков суздальскому митрополиту Илариону.Следы непростой историиГлавный научный сотрудник Института археологии РАН Владимир Седов эту историю детективной: «Еще в прошлом веке целостность захоронения была нарушена. В 1930-х годах останки были изъяты и переданы в музей. Единственным документом был акт 1945 года о перезахоронении. Можно сказать, что в год своего тысячелетия Суздаль получил подарок, связанный с памятью об одном из своих выдающихся сограждан».Историческая справка подтверждает драматические события: в 1934 году специальная комиссия Исполкома райсовета извлекла мощи митрополита и передала их в Суздальский краеведческий музей. Спустя 11 лет, 20 декабря 1945 года, директор музея Алексей Варганов вместе с научным сотрудником Е.И. Бекетовой и сторожем И.Г. Качаловым тайно перезахоронил останки на прежнем месте, составив соответствующий акт. Этот документ стал важным доказательством для современных исследователей.«Для нас, как представителей Владимиро-Суздальского музея-заповедника, это представляется историей о подвиге музейных работников. Мы имели только запись о том, что мощи святителя, митрополита Илариона, положили обратно после их эксгумации. И это была такая очень странная запись, чуть ли не на полях, и больше казалась легендой.И мы, конечно, проверяли это. Наши сотрудники в то нелегкое время, когда отношение к церкви было совершенно определенным, действительно совершили подвиг и не просто выбросили мощи обратно, когда экспозицию закрыли, а действительно их сохранили. Мы убедились в том, что это действительно так, что они остались верны своему долгу. Мы видим, что сотрудники отнеслись к этим святым мощам с огромным уважением, и это нас просто поразило. Насколько люди были преданы своему делу, насколько они понимали, что происходит... Сохранили для нас эту святость, несмотря на все обстоятельства», — прокомментировал заместитель генерального директора музея Владимиро-Суздальского музея-заповедника по научной работе Олег Рыжков.Наследие великого святителяМитрополит Иларион (в миру Иван Ананьев, 1631–1708) — одна из ключевых фигур в истории Суздаля. При нем город кардинально преобразился: появились первые деревянные мостовые на главных улицах, были вынесены за городскую черту общегородские кладбища, перестроены и построены заново многие храмы.Святитель основал Свято-Успенский монастырь «Флорищева пустынь», а став митрополитом Суздальским и Юрьевским в 1682 году, развернул масштабное строительство. Под его руководством в Суздальской епархии было сооружено около 70 церквей, только в самом Суздале на его средства построили пять церквей и перестроили древний Рождественский собор. Как отмечается в житии святого, он учредил крестные ходы и устроил для них особые иконы и большие фонари, которые используются до сих пор.«Эту новость действительно можно назвать сенсационной. Митрополит Иларион — это, пожалуй, самый известный суздальский иерарх Русской православной церкви», — рассказывает гид по Владимиру и Суздалю, историк Алексей Домнин.По словам специалиста, в 20 с небольшим лет он принял монашеский постриг и стал известен как один из основателей, а также первый строитель Свято-Успенского монастыря «Флорищева пустынь».«Как раз в этот период жизни с Иларионом связана одна история. В русском языке существует выражение «у черта на куличках». Так говорят о месте, которое находится очень далеко. Имеются различные версии по поводу происхождения фразеологизма, но одна из них отсылает к Илариону! В самом центре Москвы (недалеко от современной станции метро «Китай-город») находится район, который в старину назывался Кулижки. Так раньше именовали болотистое место у реки. Так вот, историк Иван Снегирев в XIX веке описал случай, произошедший в правление царя Алексея Михайловича: в богадельне для сирот на Кулижках, неподалеку от Ивановского монастыря, якобы поселился нечистый. Слухи об этом дошли до государя. Он приказал священникам молитвами изгнать злого духа. Но ничего не помогало. Тогда для борьбы с нечистью пригласили монаха, будущего митрополита Суздальского и Юрьевского. Иларион несколько недель читал молитвы, и ему удалось изгнать беса. По мнению Снегирева, именно к этой истории и отсылает фраза «у черта на куличках». Получается, что Иларион и стал тем, кто смог побороть того самого черта на куличиках», — отмечает Алексей Домнин.Сейчас мощи святителя Илариона переданы Владимирской епархии и помещены в новую раку в Воскресенском храме на Торговой площади Суздаля. Это событие особенно символично в год тысячелетия города и знаменует собой восстановление исторической справедливости.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .