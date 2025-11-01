Специалисты муниципального Центра управления городскими дорогами продолжают проводить работу по благоустройству города. Сейчас они ремонтируют лестницу на улице Завадской, которая

Специалисты муниципального Центра управления городскими дорогами продолжают проводить работу по благоустройству города. Сейчас они ремонтируют лестницу на улице Завадской, которая находится недалеко от 31 школы. Ранее она была разрушена, ходить по ней было неудобно и небезопасно. Работники ЦУГД демонтировали старые ступени, устроили опалубку, положили арматурную сетку и провели заливку бетона для формирования новых ступеней. Сейчас