Следственная группа проводит задержание подозреваемого Сообщаю вам, что в отношении вас следственным отделом возбуждено уголовное дело. На кадрах силовики проводят задержание на данный момент уже бывшего руководителя «Службы единого заказчика» Гусь-Хрустального Сергея Амерханова. На него надели наручники в здании горадминистрации — правоохранители застали обвиняемого в зале, где мэр Алексей Соколов обычно проводит еженедельные планерки с