В Александрове Владимирской области передано в суд скандальное уголовное дело. Об этом рассказали в прокуратуре региона.Житель поселка Балакирево обвиняется в хулиганстве. По версии следствия, 24 мая 2025 года, будучи пьяным, он натравил свою собаку на группу подростков и женщину у спорткомплекса «Рубин». В результате нападения пострадали двое 17-летних подростков и их заступница, всем им потребовалась медицинская помощь. Обвиняемый признал вину и возместил ущерб.Теперь его судьбу решит Александровский городской суд.