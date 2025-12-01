Председатель Законодательного Собрания Владимирской области Ольга Хохлова встретилась с женщинами, чьи мужья и дети принимают участие в специальной военной операции.

Председатель Законодательного Собрания Владимирской области Ольга Хохлова встретилась с женщинами, чьи мужья и дети принимают участие в специальной военной операции. Об этом сообщила ЗС региона.Мероприятие проходило накануне Дня матери на площадке Кадрового центра «Работа России». В тёплой дружественной обстановке за чашкой чая родственницы участников СВО поделились историями из жизни, обсудили ситуацию на передовой и рассказали, как им удаётся сохранять мужество и силы в ожидании близких людей. Так, многие из этих женщин сегодня вовлечены в волонтёрскую деятельность: они плетут маскировочные сети и занимаются сбором гуманитарного груза.В рамках мероприятия для участниц была организована выставка-ярмарка продукции самозанятых женщин. Также работали различные секции, где рассказывали, как справляться с психологическими трудностями, совмещать карьеру и материнство, а также сохранять красоту и здоровье.Для депутатов ЗС Владимирской области помощь семьями бойцов СВО является приоритетным направлением работы. Как отметила Ольга Хохлова, с начала специальной военной операции региональный парламент принял ряд законов, направленных на поддержку российских военнослужащих и членов их семей.«Ольга Хохлова поздравила женщин с Днем матери, назвав каждую маму настоящим героем, особо отметив многодетных матерей. Она выразила признательность таким женщинам за их сердце, душу, любовь, отданные детям», — говорится в сообщении пресс-службы Законодательного Собрания Владимирской области.