Занятия в учебном учреждении начнутся после новогодних каникул.

В Суздале Владимирской области в декабре свои двери распахнет новая школа на 1200 мест. Губернатор Александр Авдеев объявил в ходе прямой линии, что торжественное открытие приурочат к празднованию Нового года, однако ученики сядут за парты уже после каникул.Школа, общая стоимость строительства которой достигла 3,2 млрд рублей, уже полностью готова к приему детей. Помимо современных классов и административных помещений, здесь появится интернат на 90 мест, который будет функционировать как детский лагерь, всесезонный стадион и два бассейна.Причины, по которым учебный процесс начнется чуть позже, не уточняются.