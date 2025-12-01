Мать ребенка обратилась в надзорный орган из-за нарушения прав ее сына.

В городе Владимир прокуратура встала на защиту семилетнего мальчика с инвалидностью. Мать ребенка обратилась в надзорный орган из-за нарушения прав ее сына на получение социальной поддержки.По результатам проверки , что по программе реабилитации мальчику требовалась специальная опора для сидения. Однако необходимое техническое средство ребёнку вовремя не предоставили.Прокуратура приняла меры и обратилась в суд с иском против Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Владимирской области. Надзорное ведомство потребовало обеспечить ребенка необходимым оборудованием и выплатить компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей.Фрунзенский районный суд удовлетворил требования прокуратуры. После вмешательства надзорного органа мальчик получил необходимое средство реабилитации.Сейчас прокуратура контролирует исполнение судебного решения в части выплаты компенсации морального вреда.