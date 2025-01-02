Опубликованы тарифы на посещение аквапарка.

Первый во Владимирской области аквапарк «Суздаль АКВА» откроется 7 января, на Рождество. Об этом сообщает главный туристический комплекс «Суздаль».Аквапарк будет работать с 10 до 22 часов. На площади около 10 тысяч кв.м будут два бассейна, один из которых открытый, зона «Акватория» с разнообразными аттракционами и горками, круглогодичное джакузи на крыше, пять видов бань, две сауны, два хаммам, а также купель, снежная комната, детская зона «Игровой грот».Предусмотрено посещение на два, четыре, 12 часов. Малыши до 4 лет могут посетить аквапарк бесплатно, для детей до 14 лет вход будет стоить от 1390 рублей в будни, для подростков 14-18 и взрослых — от 2790 рублей. В выходные цены будут выше, термы оплачиваются отдельно — 1200 рублей с человека.Предусмотрена скидка 30% для семей от четырех человек, а также льготы для многодетных семей, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями.