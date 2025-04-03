Она застряла в вентиляционной шахте многоэтажного дома.

В Коврове Владимирской области спасатели вызволили кошку, застрявшую в вентиляционной шахте многоэтажного дома. Инцидент произошел в воскресенье, 30 марта. Об обеспокоенной ситуации сообщили жители и управляющая компания в группе «Заметки спасателя», после чего были вызваны специалисты.Перед их прибытием местные жители локализовали местонахождение животного. Спасателям удалось обеспечить доступ к кошке, которая в итоге самостоятельно выбралась через отверстие в бетонной стене. Специалисты отметили, что длительное пребывание в «бетонной ловушке» сказалось на состоянии животного.Напомним, ранее мы писали, что