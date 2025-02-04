Новый митрополит Владимирский и Суздальский Никандр поддерживает запрет Телеграма в некоторых регионах страны. Об этом он поведал журналистам на своей первой пресс-конференции. Так,

Новый митрополит Владимирский и Суздальский Никандр поддерживает запрет Телеграма в некоторых регионах страны. Об этом он поведал журналистам на своей первой пресс-конференции. Так, митрополит привел в пример Чечню. Он был там недавно и отметил, что правительство республики заблокировало соцсеть, потому что телеграм-каналы несут « большой соблазн и раздор». «Я считаю, что это правильное решение», –