Мартовские каникулы продлятся три дня, с 7 по 9 марта. В этом году Международный женский день выпадает на воскресенье, поэтому праздник перенесли на понедельник, 9 марта, а значит, дни отдыха

Мартовские каникулы продлятся три дня, с 7 по 9 марта. В этом году Международный женский день выпадает на воскресенье, поэтому праздник перенесли на понедельник, 9 марта, а значит, дни отдыха будет удобно увеличить за счёт отпусков и отгулов. Аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob спросили у владимирцев, планируют ли они продлить трехдневный отдых на 8