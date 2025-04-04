Отдых в «Снэк баре» в Добром закончился уголовным делом. Женщины пострадавшего и фигуранта столкнулись на танцполе, конфликт перерос в ссору между мужчинами. Инцидент произошел в октябре

Отдых в «Снэк баре» в Добром закончился уголовным делом. Женщины пострадавшего и фигуранта столкнулись на танцполе, конфликт перерос в ссору между мужчинами. Инцидент произошел в октябре прошлого года. В кафе возле ТЦ «Восток» 21-летний гражданин Таджикистана отдыхал вместе с подругой в компании знакомых. Там же находился и потерпевший со своей женой. Из пресс-релиза прокуратуры области