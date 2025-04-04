Двум мошенникам вынесли приговор.

Во Владимире «решальщики» вышли на супругу задержанного и пообещали вытащить мужа из СИЗО. Таким способом они выманили у жены участника пьяной драки 3,5 млн рублей. Сейчас мошенникам вынесли приговор. Подробности — в материале .Доверилась, чтобы спасти мужаСупруга потерпевшей заключили под стражу осенью 2023 года. Он устроил пьяную драку в караоке-баре во Владимире. Мужчину отправили в СИЗО по обвинению в умышленном причинении тяжких телесных повреждений человеку.После мошенники вышли на его супругу. По всей видимости, семья оказалась не из бедных. Местная жительница сразу же передала аферистам 2,5 млн рублей. «Решальщики» — именно так позиционировали себя злоумышленники — побещали вытащить мужа из-под стражи, а затем и сменить статью Уголовного кодекса на более легкую.Двое мужчин потратили деньги по своему усмотрению. Затем они убедили женщину, что требуется «дополнительное финансирование»: так просто договориться с полицией не получается.Как издание «Зебра ТВ», один из участников преступной схемы в начале 2000-х служил в уголовном розыске. Возможно, по этой причине женщина поверила в обман. Однако мужа не получилось вытащить из-за решетки.Задержали силовикиКогда женщина передала двум преступникам еще один миллион рублей, они запросили новую сумму — еще 3 млн. Тогда супруга начала подозревать неладное и обратилась за помощью в полицию.«Все полученные от потерпевшей денежные средства, злоумышленники планировали присвоить, разделив между собой», — указано в материалах дела.При передаче денег сотрудники регионального УФСБ задержали одного из подозреваемых. В тот же день задержали второго мужчину.В начале апреля Ленинский районный суд вынес приговор. Оба фигуранта признали свою вину. Один из мужчин получил за покушение на мошенничество 3,5 года колонии общего режима, второй — 3 года колонии особого режима.Напомним, что во Владимирской области женщина. Она кочевала по нескольким регионам России. Сейчас материалы по делу мошенницы передали в суд.