Двум мошенникам вынесли приговор.
Во Владимире «решальщики» вышли на супругу задержанного и пообещали вытащить мужа из СИЗО. Таким способом они выманили у жены участника пьяной драки 3,5 млн рублей. Сейчас мошенникам вынесли приговор. Подробности — в материале .
Доверилась, чтобы спасти мужа
Супруга потерпевшей заключили под стражу осенью 2023 года. Он устроил пьяную драку в караоке-баре во Владимире. Мужчину отправили в СИЗО по обвинению в умышленном причинении тяжких телесных повреждений человеку.
После мошенники вышли на его супругу. По всей видимости, семья оказалась не из бедных. Местная жительница сразу же передала аферистам 2,5 млн рублей. «Решальщики» — именно так позиционировали себя злоумышленники — побещали вытащить мужа из-под стражи, а затем и сменить статью Уголовного кодекса на более легкую.
Двое мужчин потратили деньги по своему усмотрению. Затем они убедили женщину, что требуется «дополнительное финансирование»: так просто договориться с полицией не получается.
Как издание «Зебра ТВ», один из участников преступной схемы в начале 2000-х служил в уголовном розыске. Возможно, по этой причине женщина поверила в обман. Однако мужа не получилось вытащить из-за решетки.
Задержали силовики
Когда женщина передала двум преступникам еще один миллион рублей, они запросили новую сумму — еще 3 млн. Тогда супруга начала подозревать неладное и обратилась за помощью в полицию.
«Все полученные от потерпевшей денежные средства, злоумышленники планировали присвоить, разделив между собой», — указано в материалах дела.
При передаче денег сотрудники регионального УФСБ задержали одного из подозреваемых. В тот же день задержали второго мужчину.
В начале апреля Ленинский районный суд вынес приговор. Оба фигуранта признали свою вину. Один из мужчин получил за покушение на мошенничество 3,5 года колонии общего режима, второй — 3 года колонии особого режима.
Напомним, что во Владимирской области женщина. Она кочевала по нескольким регионам России. Сейчас материалы по делу мошенницы передали в суд.