Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился открыть уголовное дело из-за ужасного состояния дороги в деревне Бусино.Как сообщал ранее «Народный фронт», из-за ям и отсутствия асфальта скорая не смогла вовремя доехать к больному местному жителю, он скончался. Даже катафалк не смог проехать, и тело пришлось везти на кладбище своими силами.Несмотря на решение суда о ремонте, дорогу так и не починили. Бастрыкин взял дело под личный контроль.