Трагедия произошла 2 августа в городе Вязники. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, на улице Мичуринская при тушении пожара в жилом доме было обнаружено тело 80-летней

Трагедия произошла 2 августа в городе Вязники. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, на улице Мичуринская при тушении пожара в жилом доме было обнаружено тело 80-летней хозяйки квартиры. Площадь возгорания составила 22 квадратных метра. Спасти женщину не удалось. Всего за сутки в регионе произошло шесть пожаров в жилом секторе. Один из наиболее опасных случился