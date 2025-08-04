В парикмахерской ученик стрижёт клиента. Не вдалеке стоит парикмахер-наставник и украдкой наблюдает за работой ученика.
Ученик – клиенту:
- Ой, извините, я вас порезал.
Клиент не успевает ничего сказать как подлетает наставник и с криком: «Скотина, когда же ты научишься стричь»- пытается отвесить оплеуху ученику, но тот ловко уворачивается и наставник, промахнувшись, попадает по клиенту. Затем следуют пылкие извинения и стрижка продолжается.
Через какое-то время ученик-клиенту:
- Ой, извините, я вас опять порезал.
И ситуация повторяется. Вопль наставника, ловкий уклон ученика и наставник, промахнувшись, опять бьёт по башке клиенту и следуют пылкие извинения.
Так происходит несколько раз подряд.
И вот в очередной ученик – клиенту:
- Ой, из
