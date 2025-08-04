Вологодская компания «Торговый дом Транс-Альфа» выиграла торги на поставку во Владимир еще двух современных низкопольных троллейбусов марки «Авангард», стоимостью в 57,27 млн рублей, которые

Вологодская компания «Торговый дом Транс-Альфа» выиграла торги на поставку во Владимир еще двух современных низкопольных троллейбусов марки «Авангард», стоимостью в 57,27 млн рублей, которые должны доставить в областной центр до 1 октября. Изначальная цена в 66,6 млн рублей была снижена на 9,3 млн рублей. Согласно условиям закупки, троллейбусы должны быть низкопольными, адаптированными для перевозки маломобильных