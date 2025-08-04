Сейчас завершаются монолитные работы и ведется кладка газосиликатного блока.

Во Владимирской области продолжается развитие системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. В Юрьеве-Польском началось строительство нового пансионата на 150 мест, который будет отвечать всем современным требованиям безопасности и комфорта.Губернатор Александр Авдеев строительную площадку 31 июля. По его словам, новый интернат возводится в рамках национального проекта «Семья». В трехэтажном корпусе будут размещены не только жилые комнаты, но и административно-хозяйственные, а также психолого-педагогические службы.Пансионат рассчитан на 150 мест, из которых 100 предназначены для пожилых людей и инвалидов без ограничений в передвижении. Еще 20 мест выделены для инвалидов-колясочников, а 30 — под отделение милосердия.Как рассказал представитель подрядчика Николай Тарасов, сейчас завершаются монолитные работы и ведется кладка газосиликатного блока. К началу заморозков планируется закончить «коробку» здания (кирпичная кладка, окна, двери), чтобы зимой можно было приступить к внутренней отделке. Открытие учреждения запланировано на 2027 год.Губернатор отметил, что в последние годы в регионе уже были открыты новые интернаты в Гусь-Хрустальном (на 130 мест) и в Арбузово (на 100 мест), а также активно развивается система долговременного ухода на дому. Он подчеркнул, что никто не должен остаться без помощи, и к 2030 году такой поддержкой в регионе планируется охватить всех нуждающихся.