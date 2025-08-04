В автобусе находились 48 человек.

Паломники, направлявшиеся из Пензенской области в город Муром Владимирской области, попали в серьезное ДТП в Мордовии. В субботу, 2 августа, пассажирский автобус с 48 людьми слетел в кювет, в результате чего пострадали 10 человек, в том числе несовершеннолетний. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Водитель был трезвАвария в Теньгушевском районе Мордовии, на 35-м километре автодороги Темников — Барашево — Теньгушево — граница с Нижегородской областью. Автобус марки «Setra» опрокинулся на повороте. В салоне находились жители Пензенской области, которые совершали паломническую поездку в Муром.Среди пострадавших — подростки 15 и 18 лет, получившие ссадины и ушибы, а также восемь взрослых. Пятеро из них получили легкие телесные повреждения, трое — средней степени тяжести. Всех пострадавших доставили в Теньгушевскую районную больницу. Водитель автобуса был трезв и в медицинской помощи не нуждался.Заинтересовался БастрыкинВ связи с произошедшим, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудить уголовное дело. Следственные органы СК России по республике Мордовия уже начали проверку всех обстоятельств ДТП.Ход расследования и его результаты взяты на контроль прокуратурой. Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Прокуратура Теньгушевского района также проводит собственную проверку, чтобы установить все причины аварии.