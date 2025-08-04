Жители деревни Бусино Владимирской области добились внимания к своей проблеме. Из-за непригодной дороги, которая мешает не только местным жителям, но и экстренным службам, глава СК России

Жители деревни Бусино Владимирской области добились внимания к своей проблеме. Из-за непригодной дороги, которая мешает не только местным жителям, но и экстренным службам, глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Дорога в деревне Бусино давно нуждается в ремонте, но, несмотря на судебное решение, работы не ведутся. Грунтовая дорога с ямами и колеями размывается