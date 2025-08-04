Во Владимире в первой половине августа ожидаются временные ограничения движения транспорта на нескольких дорожных участках. Водителям рекомендуется планировать свой маршрут заранее,

Из пресс-релиза городской администрации – С 15:00 до 20:00 6 августа будет ограничено движение транспорта по улице Подбельского на участке от Ерофеевского спуска до улицы Музейной. Автотранспорт будет направлен в