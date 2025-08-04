Об этом сообщила пресс-служба ФК «Торпедо-Владимир».

В напряжённом противостоянии вырвало ничью у лидера Второй лиги.В матче, проходившем в рамках дивизиона Б, «Торпедо» Владимир и «Зенит-2» продемонстрировали бескомпромиссную борьбу, завершив игру со счётом 1:1.Во втором тайме Фролов, казалось, принес «Зениту-2» победу, однако на 75-й минуте Сиротов своим точным ударом вернул «Торпедо» в игру, сравняв счёт и оставив «Зенит-2» без заслуженных, как им казалось, трех очков.Несмотря на героические усилия, «Торпедо» пока остаётся на 11-й строчке турнирной таблицы. «Зенит-2», несмотря на потерю очков, продолжает уверенно удерживать лидерство.Теперь «Торпедо» ждет серьезное испытание: 11 августа им предстоит встреча с «Луки-Энергией». Болельщики надеются, что команда сможет показать достойную игру и улучшить своё положение в турнирной таблице!