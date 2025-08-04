Работы должны выполнить до конца текущего года.

Ситуация с долгожданной развязкой на пересечении выезда из микрорайона Веризино с федеральной трассой Р-132 «Золотое кольцо» остается неизменной. Несмотря на обещания завершить строительство еще в ноябре прошлого года, никаких работ на месте не ведется, и старый выезд функционирует в прежнем режиме.Причиной задержки, по словам властей, стали противоречия, обнаруженные в проектной документации, которые требовалось устранить. На данный момент утверждается, что документация приведена в порядок, и работы должны начаться в скором времени.Сообщается о заключении муниципального контракта на установку светофора и его закупку подрядчиком. Однако, прежде чем приступить к работам, необходимо получить согласование от Управления федеральной дороги. Муниципалитет надеется на скорое получение положительного решения от ФКУ «Упрдор «Москва-Нижний Новгород».Согласно условиям контракта, завершение работ запланировано на октябрь текущего года, однако не исключается возможность переноса сроков.Предполагается, что регулируемый перекресток у «Ивановских мануфактур» позволит не только разгрузить трафик в районе Веризино, но и станет началом новой дороги.Планируется, что в текущем году начнется строительство автомобильной дороги, соединяющей этот перекресток с улицей Гастелло, а завершение объекта ожидается в 2026 году. Это позволит решить проблему транспортной безопасности, обеспечив возможность выезда автомобилей экстренных служб из микрорайона в случае возникновения пробок, и предоставит альтернативный маршрут в город, минуя «Пекинку».