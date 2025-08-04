Для обмана своих сотрудников мошенница использовала различные схемы.

В Муроме направлено в суд уголовное дело против бывшей сотрудницы одного из промышленных предприятий. Женщина, ранее занимавшая должность старшего мастера участка, обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения.Как следствие, с марта 2022 года по декабрь 2024 года обвиняемая обманным путем похитила у своих подчиненных почти 250 тысяч рублей. Зная, какие премии получают ее работники, она требовала у них часть этих денег.Для обмана своих сотрудников мошенница использовала различные схемы. Например, она говорила, что нужно перечислить часть премии в несуществующий фонд для нужд предприятия. Другим она сообщала, что им якобы ошибочно начислили лишние деньги, и их нужно вернуть.Позже сотрудники, которые переводили ей деньги, узнали, что никакого фонда не существует, а начисления были верными. Бывший старший мастер полностью признала свою вину. В ходе расследования она возместила ущерб семи потерпевшим в полном объеме, еще двоим — частично. Уголовное дело будет рассмотрено Муромским городским судом.