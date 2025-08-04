36-летняя местная жительница Гусь-Хрустального обвиняется в жестоком убийстве знакомой. По версии следствия, женщина нанесла жертве более 60 ножевых ранений, после чего пыталась скрыть следы

36-летняя местная жительница Гусь-Хрустального обвиняется в жестоком убийстве знакомой. По версии следствия, женщина нанесла жертве более 60 ножевых ранений, после чего пыталась скрыть следы преступления. Трагедия произошла 18 июля в общежитии на улице Добролюбова. Обвиняемая, будучи пьяной, сначала была выгнана из квартиры знакомой, а затем вернулась и совершила нападение. Чтобы замести следы, женщина переоделась в