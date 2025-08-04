Вязниковский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении 22-летнего местного жителя. Его обвиняют в применении насилия, опасного для жизни и здоровья,

Вязниковский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении 22-летнего местного жителя. Его обвиняют в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, к сотруднику Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН. По информации пресс-службы СК РФ по Владимирской области, в октябре 2024 года сотрудник уголовно-исполнительной инспекции вручил молодому человеку предписание о направлении в исправительный центр – ранее суд