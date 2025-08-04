Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

Во Владимире прокуратура помогла местной жительнице, чьи трудовые права были нарушены после того, как ее работодатель фактически прекратил свою деятельность. Женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, не могла устроиться на новую работу или встать на учет в центре занятости, так как ее трудовая книжка оставалась незакрытой.Как проверка, женщина работала в одной из организаций Владимира, которая с ноября 2022 года перестала функционировать, но при этом не была официально ликвидирована. Руководство стало недоступным, а доступа к необходимым документам и программам не было.В середине 2024 года женщина обратилась к представителю компании с просьбой расторгнуть трудовой договор и внести соответствующую запись в электронную трудовую книжку. Однако ей отказали, сославшись на отсутствие доступа к нужной программе.Из-за этого прокуратура Владимира обратилась в суд с иском. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме: факт прекращения трудовых отношений был установлен, а отделение Фонда пенсионного и социального страхования обязали внести запись в электронную трудовую книжку. В результате права женщины были полностью восстановлены.