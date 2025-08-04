Погруженный в глубокое раздумье мужчина за стойкой бара оборачивается к соседке и спрашивает:
- Мисс, вы не подскажете, который час?
- Да как вы смеете подкатываться ко мне с такими предложениями! - взвивается женщина.
Мужчина смущается, краснеет, бледнеет и наконец выдавливает:
- Но я только хотел узнать, сколько времени...
- Нахал! Еще одно слово, и я позову полицию! - заявляет женщина на весь бар.
Мужчина, чувствуя, что на него начинают коситься, подхватывает свое виски и удаляется в самый темный угол бара. Через несколько минут к нему подсаживается та же женщина.
- Извините, что я так ошарашила вас. Дело в том, что я психолог и изучаю реакцию людей на внезапные шокирующие высказывания.
Мужчина несколько секунд глядит на нее и взрывается
