В ОДКиИ полным ходом идут масштабные работы по модернизации сцены и ремонту помещений. Благодаря этим обновлениям будущие культурные события станут ещё ярче и комфортнее для всех посетителей, подчеркнули в Минкульте области. На данный момент в здании уже устанавливается современное и мощное оборудование от El Acoustic Concert Sound System, осуществляется монтаж современного светового пульта, выносного софита