В Суздале подрядчик сорвал сроки. Организация выполняет реконструкцию канализационных очистных сооружений на улице Коровники. Работы нужно было завершить еще в октябре прошлого года. Как

В Суздале подрядчик сорвал сроки. Организация выполняет реконструкцию канализационных очистных сооружений на улице Коровники. Работы нужно было завершить еще в октябре прошлого года. Как сообщили в прокуратуре области, муниципальный контракт с компанией ООО «Гривна» был заключен в марте прошлого года. Фирма должна была отремонтировать канализационные очистные сооружения до 25.10.2024. Стоимость контракта – 43 миллиона рублей.