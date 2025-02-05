47-летний мужчина скончался на месте, его 23-летний пассажир, доставленный в больницу в тяжёлом состоянии, также умер позже.

Ночью 4 февраля на платной трассе М-12 «Восток» во Владимирской области произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля «Мерседес» не справился с управлением и врезался в дорожные ограждения, а затем в фонарный столб.47-летний мужчина скончался на месте, его 23-летний пассажир, доставленный в больницу в тяжёлом состоянии, также умер позже. Полиция проводит проверку инцидента.ГАИ призывает водителей быть внимательными на дороге, соблюдать дистанцию и осторожно оценивать дорожные условия. Напомним, ранее мы писали, что