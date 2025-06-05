Ущерб бюджету оценивается в 11 миллионов рублей.

В городе Карабаново Владимирской области задержана исполняющая обязанности главы администрации Татьяна Павлова. Ее обвиняют в превышении должностных полномочий, связанных с незаконной продажей земельных участков.По данным следствия, в прошлом году администрация города продала 23 участка земли по заниженной цене (3500-4400 рублей за участок) без проведения торгов. При этом, целевое назначение земли было изменено, что увеличило ее стоимость в 110 раз. Ущерб бюджету оценивается в 11 миллионов рублей.Предполагается, что к махинациям причастен знакомый Татьяны Павловой, который приобрел несколько участков. Павловой уже предъявлено обвинение, она находится под домашним арестом. Прокуратура намерена вернуть участки в собственность города через суд. Расследование продолжается.