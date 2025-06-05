Именно после его запроса в региональный Минтруда, консультаций с Минобразования и Минсельхозом сформирован отраслевой заказ на подготовку агрономов на очной форме обучения.

Во Владимирской области абитуриентам в 2025-2026 учебном году будет доступно 20 бюджетных мест для учебы на агрономов во Владимирском аграрном колледже на очном отделении. Открытия очной формы обучения добился депутат Госдумы от региона .Именно после его запроса в региональный Минтруда, консультаций с Минобразования и Минсельхозом сформирован отраслевой заказ на подготовку агрономов на очной форме обучения. Без этого обучать на дневном отделении будущих агрономов образовательная организация не имеет права. Соответственно, во всем регионе очно на агрономов не учили.- Отмечу, что у ребят — вчерашних школьников, желающих связать свою жизнь с сельским хозяйством, есть запрос именно на очное обучение. У Владимирского аграрного колледжа в Новоалександрове есть база и кадры для их подготовки, а работодателям нужны специалисты. Агрономы нужны сегодня, будут нужны завтра. Открытие очного отделения поможет решить кадровую проблему, потому что привлекает на село именно новых специалистов, а не тех, кто уже работает и без отрыва от работы получает заочное образование, — рассказал депутат Алексей Говырин.Сейчас только по официальным данным Минтруда владимирским аграрным предприятиям не хватает около 200 агрономов. Кроме очного отделения во Владимирском аграрном колледже, который расположен в с. Новоалександрово Суздальского района, профессию агронома можно получить в Никологорском аграрно-промышленном колледже в Вязниковском районе. Но в Никологорах будет только «заочка». Группа первого курса будет состоять из 25 человек. Учеба бесплатная — за счет ассигнований из областного бюджета.