И.о. главы Карабаново Татьяну Павлову обвиняется в незаконной продаже муниципальной земли своему знакомому за бесценок. Участки стоили в районе 4 тысяч рублей, считает следствие. Соблюдение

И.о. главы Карабаново Татьяну Павлову обвиняется в незаконной продаже муниципальной земли своему знакомому за бесценок. Участки стоили в районе 4 тысяч рублей, считает следствие. Соблюдение земельного законодательства проверила Александровская городская прокуратура. Так и вскрылась коррупционная схема. Как сообщают в надзорном ведомстве, предполагается, что всего таких участков в черте Карабаново было продано около 23. Татьяна Логинова,