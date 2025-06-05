В Александровском районе возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с причинением крупного ущерба. Следствие считает, что должностные лица администрации города

В Александровском районе возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с причинением крупного ущерба. Следствие считает, что должностные лица администрации города Карабаново незаконно распорядились 23 земельными участками общей стоимостью более 11 миллионов рублей. Речь идет об участках, предназначенных для сельхозпользования, которые были переданы в частную собственность без торгов и аукционов. Источник “Шестого канала” уточнил, что